Suppletive: Gualtieri, lavoreremo per cambio di passo, per Roma diversa e più vivibile

- In viste delle elezioni suppletive per il seggio alla Camera nel collegio di Roma 1 lasciato libero da Paolo Gentiloni, nominato Commissario europeo, il candidato del centrosinistra e ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri scrive su Twitter: "Professioniste, imprenditrici, volontarie, ieri sera a Ostiense per un confronto vero e sincero su Roma. Per Roma. Maternità, asili nido e il desiderio di avere una città diversa, più vivibile. Per questo serve uno slancio. Un cambio di passo. E per questo - promette - lavoreremo". (Rin)