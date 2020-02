Bolivia: dubbi costituzionali su contratto con Rosatom, stop a costruzione centro nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità boliviane hanno annunciato la sospensione dei lavori di costruzione di un centro di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare, per un sospetto di violazione della Costituzione. Lo ha detto il direttore esecutivo della Agenzia boliviana di energia nucleare (Aben), Juan Alfredo Jordan. Il funzionario segnala che il contratto, che assegnava i lavori da 351 milioni di dollari alla compagnia energetica russa Rosatom, non è stato approvato dal parlamento, così come prevederebbe l'articolo 158 della Costituzione politica dello stato, trattandosi di un "progetto strategico" per la nazione. Una violazione, ha rimarcato Jordan, che dovrebbe comportare anche un rinvio a giudizio per Morales e altri funzionari - non meglio identificati - del precedente governo. (segue) (Brb)