Bolivia: dubbi costituzionali su contratto con Rosatom, stop a costruzione centro nucleare (2)

- Le carte sulle quali era stato tracciato il progetto - un complesso in via di completamento, dotato tra le altre cose di un reattore nucleare per la ricerca - sono state trasmesse alla procura generale per "una pronuncia sulla loro legalità. Jordan ha rimarcato che "si sta dando ordine di congelare la costruzione del Centro di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare, fino a quando il parlamento e la procura non si saranno pronunciati al riguardo". Al tempo stesso, il dirigente denuncia che i dettagli della "opera milionaria realizzata da imprese russe" è coperta da clausole di "riservatezza", che impedirebbero l'analisi tanto della portata del progetto quanto dei costi. La Aben potrebbe infine disporre lo stop temporaneo ai lavori di altre tre centri di medicina nucleare, per irregolarità nei cantieri, pur auspicandone l'inaugurazione entro i prossimi mesi. (Brb)