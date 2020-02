Infrastrutture: Patuanelli, dobbiamo superare logica del no a prescindere

- "Sulle infrastrutture dobbiamo superare la logica del no a prescindere: alcune opere magari sono inutili, decidiamo quali e le altre le facciamo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, parlando con gli imprenditori di Assolombarda a Milano. "Il problema non sono i soldi - ha proseguito il ministro - al Mit ci sono decine di miliardi già stanziati, il problema è che non riusciamo a mettere a terra quei soldi".(Rem)