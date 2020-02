Libia: ministro Esteri Maas, parti conferenza di Berlino si assumano impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc), in programma dal 14 al 16 febbraio prossimo nel capoluogo della Baviera, il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, intende convincere le parti del vertice sulla Libia tenuto a Berlino il 19 gennaio scorso ad assumere gli impegni concordati in tale occasione. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Commentando gli sviluppi in Libia a seguito della conferenza di Berlino, Maas ha affermato: “Nessuno era così ingenuo da credere che le parti della guerra civile si sarebbero trasformate in pacifisti il giorno dopo il vertice dopo anni di combattimenti. Tuttavia, vi sono stati dei progressi. Come osservato dal ministro degli Esteri tedesco, le autorità militari del Governo di accordo nazionale e dell'autoproclamato Esercito nazionale libico “si sono parlate per la prima volta”, riunite nel Comitato 5+5. A margine della Msc, il 16 febbraio prossimo, si riunirà per la prima volta il Comitato dei seguiti, istituito in occasione della conferenza di Berlino. L'incontro si terrà su invito dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, e di Maas. Il Comitato dei seguiti e i gruppi di lavoro tematici sono stati formati per attuare le conclusioni della conferenza di Berlino sulla Libia. (Geb)