Lodi: Zanella (FI), insoddisfatti da risposta governo su incidente ferroviario, chiesto ciclo di audizioni

- "La tragedia avvenuta lo scorso 6 febbraio, dove hanno perso la vita i due macchinisti del Freccia Rossa e si sono registrati numerosi feriti, pone alcuni interrogativi sul sistema di sicurezza dell'Alta velocità. Per questo, oggi, abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, per chiedere, alla luce dei numerosi cantieri annunciati da Rfi nel 2020, quali iniziative urgenti intenda assumere il ministro al fine di accertare il livello attuale di sicurezza garantita sulle tratte ferroviarie ad alta velocità, anche in considerazione del fatto che i lavori di manutenzione, come nel caso di Lodi, si svolgono in orari notturni per utilizzare periodi temporali di non percorrenza dei treni ad alta velocità". Lo ha detto, oggi, in Commissione trasporti alla Camera, Federica Zanella, deputata di Forza Italia, durante l'esame della sua interrogazione al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sul grave incidente di Lodi. "L'obiettivo della nostra interrogazione non è certo quello di speculare su un evento così drammatico ma di dare risposte concrete, sotto il profilo della sicurezza, alle migliaia di cittadini che ogni giorno percorrano le tratte dell'Alta velocità. La risposta ricevuta non è stata in linea con le nostre aspettative ed è per questo che abbiamo chiesto un ciclo di audizioni, l'ad di Ferrovie, Gianfranco Battisti, e di Rfi, Maurizio Gentile, il ministro Paola De Micheli e l'Ansf, l'agenzia nazionale per la sicurezza sulle Ferrovie. I cittadini hanno diritto di percorrere con sicurezza e a cuor leggero le tratte dell'Alta velocità, così come hanno fatto negli ultimi dieci anni", ha concluso.(com)