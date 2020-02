Ue: Danti, Italia viva aderisce a Renew Europe, gruppo centrista del Parlamento europeo

- Il parlamentare europeo Nicola Danti annuncia su Twitter che Italia viva aderisce oggi al gruppo Renew Europe al Parlamento europeo e spiega: "Una scelta coerente con il progetto di partito che in questi mesi stiamo costruendo in Italia: moderno, liberale, inclusivo, riformista ed europeista. La sfida del buon governo al populismo anche in Ue". Costituito nel luglio del 2019 fanno parte di Renew Europe il Partito dell'Alleanza del liberali e dei democratici per l'Europa (Alde), e il Partito democratico europeo (Pde). La République en marche del presidente francese Emmanuel Macron è membro del Gruppo che si definisce "centrista" e ambisce a "metter fine al dominio dei conservatori e dei socialisti" per "migliorare l’Europa". (Rin)