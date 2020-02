Energia: Patuanelli, tempi certi per riconvertire centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo dico a me stesso e alla mia stessa parte politica: non possiamo parlare di fotovoltaico e poi essere contro l'eolico, la geotermia e altre fonti rinnovabili. Certo, le fonti rinnovabili devono essere stimolate, ma attualmente il gas è necessario, quindi dobbiamo riconvertire le centrali a carbone in impianti a gas e farlo con tempi certi." Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento di fronte alla platea di Assolombarda a Milano. (Rem)