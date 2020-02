Italia-Mali: presidente Keita incontra comunità maliana a Roma

- Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ha incontrato oggi la comunità maliana in Italia nell’ambito del terzo e ultimo giorno di visita a Roma. L’incontro, ha riferito la presidenza di Bamako su Twitter, è stato “l’opportunità per il capo dello Stato di scambiare dei colloqui in un’atmosfera amichevole con i suoi concittadini su diversi argomenti riguardanti la vita del paese”. Sempre nella giornata di oggi Keita è stato ricevuto in udienza in Vaticano da papa Francesco.Nella giornata di ieri il capo di stato maliano ha inaugurato la 43ma sessione del Comitato esecutivo del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) e ha incontrato i capi delle tre agenzie Onu con sede a Roma, prima di essere ricevuto in Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza anche della viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Emanuela del Re. All'Ifad Keita ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché si unisca agli sforzi africani di solidarietà per sradicare la fame e la povertà nella regione del Sahel. Il capo dello Stato maliano ha concentrato la sua attenzione sul tema "Investire in sistemi alimentari sostenibili per porre fine alla fame entro il 2030", e ha sottolineato che in questo contesto di crescente insicurezza "circa 4,3 milioni di donne, uomini e bambini sono minacciati dall'insicurezza alimentare". (segue) (Res)