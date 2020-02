Italia-Mali: presidente Keita incontra comunità maliana a Roma (3)

- In Mali, il 60 per cento della popolazione vive in aree rurali in cui l'agricoltura e l'agro-pastorizia sono le attività principali e la povertà raggiunge il 53 per cento del totale. Gli esperti prevedono che entro il 2050 la produzione agricola diminuirà di circa il 17 per cento rispetto ad oggi. I cambiamenti climatici stanno già colpendo duramente il Mali e altri paesi del Sahel, riducendo le semenze per i raccolti, i pascoli per le mandrie e i pesci, esacerbando i conflitti territoriali e spingendo le persone a migrare. Le regioni del Sahel in cui il settore dell'agricoltura ha beneficiato di investimenti a lungo termine come quelli dell'Ifad hanno resistito meglio, ha detto Keita. In questo quadro, oggi Ifad ha invitato i suoi 177 paesi membri ad incrementare gli sforzi per migliorare la vita delle popolazioni più emarginate entro il 2030, aderendo ad un programma di lavoro da 30 miliardi di dollari sui prossimi dieci anni. I leader mondiali hanno stimato che per superare la fame entro il 2030 siano necessari oltre 115 miliardi di dollari di investimenti l'anno. (Res)