Israele: Bernini (Fi), inaccettabile lista nera Onu

- La "lista nera delle aziende che operano negli insediamenti in Cisgiordania pubblicata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite rappresenta un altro passo, grave e sbagliato, che ha l'unico obiettivo di isolare Israele, unico vero baluardo della democrazia in Medio Oriente. Una decisione inaccettabile, ma soprattutto un palese sostegno politico a chi vuol distruggere Israele". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.(Com)