Puglia: Pisicchio, sgomberare dubbi su istituzione Parco Mar Piccolo a Taranto

- “Sgomberare il campo da ogni dubbio ed eventuale criticità possa emergere nella fase istruttoria riguardante l’istituzione del Parco Regionale del Mar Piccolo, perché si parta con il piede giusto e per dar vita ad un parco il più condiviso possibile”. Lo ha detto l’assessore regionale pugliese all’Urbanistica, al Paesaggio e Assetto del territorio, Alfonso Pisicchio, in apertura della seconda conferenza di servizi istruttoria per l’istituzione del Parco regionale del Mar Piccolo alla quale hanno partecipato tutti i soggetti territorialmente interessati: amministrazioni comunali che ricadono nel istituendo parco, enti territorilali e marittimi, associazioni. Pisicchio ha spiegato: “Oggi nella seconda conferenza di servizi iniziamo a comprendere quali possano essere le criticità e le forme di valorizzazione di questo patrimonio inestimabile quale è il Mar Piccolo in una città come Taranto che ha bisogno di essere guardata con la dovuta attenzione".(Ren)