Calabria: la Regione partecipa al meeting annuale di Ice

- La Regione Calabria, ha partecipato al meeting annuale con i responsabili dei Desk e Unit Attrazione investimenti esteri di Ice Agenzia che si è svolto a Roma ieri presso la Conferenza delle Regioni. Al meeting erano presenti le Regioni Lombardia, Toscana, Piemonte, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria. Durante la giornata di lavoro la Regione ha svolto 13 incontri con i Desk e le Unit presenti a Berna, Stoccolma, Parigi, Toronto, Sydney, Mumbai, Seoul, Tokyo, New York, San Francisco, Dubai, Londra, Istanbul. L’evento, come si legge in una nota, ha rappresentato una importante occasione per far conoscere agli esperti localizzati nei principali mercati mondiali, i fattori di attrattività regionale, il sistema di incentivi e le opportunità e facilitazioni per gli insediamenti nelle aree Zes. Sono inoltre state promosse le elevate competenze specialistiche dei Poli di innovazione e del sistema universitario calabrese e il catalogo delle start-up finanziate dal POR Calabria. L’attenzione è stata posta sui settori agrofood, Ict, life Science, logistica, green industry e metalworking.(Ren)