Municipio Roma VIII: Rosati (Lega), mercato rionale dismesso si è trasformato in discarica

- La consigliera della Lega nel municipio VIII di Roma, Raffaella Rosati, denuncia in una nota che “il mercato rionale di via Odescalchi, trasferitosi in via Rosa Guarnieri Carducci, a seguito della demolizione dei chioschi si è trasformato in una vera e propria discarica perché da oltre due mesi nessuno ha pensato bene di rimuovere gli enormi cumuli di materiale di risulta che magari è anche di natura nociva". Rosati spiega che nello spazio ci sono “colonnine dell'energia elettrica scoperte con relativi cavi” che “sono un pericolo a cui sono esposti gli studenti delle scuole antistanti e coloro che frequentano l'istituto Sant'Alessio. In questo stato di cose - sottolinea - bene ha fatto il nostro consigliere Davide Bordoni a presentare un'interrogazione alla sindaca Raggi e all'assessore competente per sollecitare un intervento urgente finalizzato alla rimozione dei detriti e una riqualificazione dell'intera area. In via Odescalchi parte dei chioschi sono stati abbattuti mentre altri, definitivamente chiusi, sono in attesa di essere demoliti ma in condizioni di pericolosa fatiscenza e a rischio crolli. I mercati rionali, ossatura dell'economia del territorio, troppo spesso oggetto di trascuratezza da parte dell'amministrazione finiscono per essere aree abbandonate sottratte alla collettività; sarebbe il caso - conclude - di ammettere che fino ad ora nel municipio VIII su riqualificazione e lotta al degrado si è fatto poco o nulla".(Com)