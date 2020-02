Campania: Cirielli (Fd'I), concorsone ennesima figuraccia di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte all'ennesima figuraccia di Vincenzo De Luca. E' arrivato il momento che si dimetta per il bene dei campani". Lo ha detto il questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI) commentando la sentenza del Tar Campania che accoglie il ricorso presentato da diversi candidati per il profilo D. Cirielli ha spiegato: "Per i magistrati è stato violato l'anonimato. Dov'è, dunque, la trasparenza tanto rivendicata dal governatore pro tempore della Regione?". Quindi Cirielli ha aggiunto: "Il concorso venga subito sospeso nel suo complesso. Fare andare avanti le prove, per gli altri profili, sarebbe da irresponsabili. Come al solito quando agisce il Pd ci sono sempre più ombre che luci". (segue) (Ren)