Messico: arrestato in Spagna ex direttore Pemex, Emilio Lozoya

- La procura generale messicana ha confermato che Emilio Lozoya, ex direttore generale della compagnia energetica Pemex (Petroleos de Mexico), è stato arrestato a Malaga, in Spagna. Il funzionario, arrestato dalla polizia spagnola sulla base di un ordine d'arresto internazionale, è accusato - tra l'altro - di riciclaggio di denaro sporco e frode. Il procuratore generale del Messico, Alejandro Gertz Manero, ha assicurato che il paese ha avviato le pratiche per l'estradizione. I legali di Lozoya hanno promesso di preparare la difesa in Spagna, per apportare le prove "che non ci è stato concesso di presentare a suo tempo". (segue) (Mec)