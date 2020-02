Brasile: leader indigeni protestano contro legge che regola l'estrazione mineraria nelle riserve (2)

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha firmato il progetto di legge lo scorso 5 febbraio. Secondo quanto previsto nel progetto di legge, il presidente avrà potere di inviare richieste di autorizzazione all'esplorazione di riserve indigene in parlamento. Le comunità locali potranno essere consultate, ma non avranno potere di porre il veto allo sfruttamento delle risorse naturali o idriche nei loro territori. Nel caso le attività vengano autorizzate, il testo prevede il pagamento agli indigeni di una percentuale dei guadagni provenienti dalle delle miniere o della generazione di elettricità, oltre un indennizzo per la restrizione dell'uso del suolo utilizzato. Il progetto stabilisce anche regole specifiche che permettono lo sfruttamento della terra direttamente da parte degli indigeni. (segue) (Brb)