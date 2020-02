Metro Roma: Pedica (Pd), linea B rallentata, giornate passione non si contano più

- "Tutti i giorni a Roma sono diventati neri, anzi nerissimi, per il trasporto pubblico locale. Oramai è caos quotidiano e le giornate di passione per i cittadini davvero non si contano più". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd, in riferimento al rallentamento di stamattina sulla linea B della metropolitana. "Atac per quanto tempo ancora pensa di poter ancora andare avanti così? I vertici dell'azienda si dimettano in blocco. I romani meritano più rispetto", conclude. (Com)