Bachelet: Tofalo (M5s), straordinarie qualità morali, punto di riferimento per giovani

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo afferma che "Vittorio Bachelet è stato un uomo di straordinarie qualità morali e di grandi principi che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e delle istituzioni. La sua figura è grande esempio di dedizione e di responsabilità nonché punto di riferimento per noi tutti e, soprattutto, per le generazioni più giovani". L'esponente di governo del Movimento cinque stelle lo scrive in una nota dopo aver partecipato oggi al seminario "Vittorio Bachelet: l'impegno come responsabilità e come esempio" presso l'Università di Roma La Sapienza. (Com)