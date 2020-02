Roma: De Priamo (Fd'I), solidarietà a consigliera Mussolini offesa su social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, in una nota esprime "solidarietà a Rachele Mussolini, consigliere capitolino della lista Con Giorgia, per le offese ricevute dall'ex br Raimondo Etro". De Priamo fa riferimento a un post Facebook in cui Etro si rivolge con insulti alla consigliera commentando un'iniziativa a via Veneto da lei promossa. De Priamo prosegue: "Frasi indegne, peraltro da una persona condannata in concorso per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro e per la strage della sua scorta".(Rer)