Migranti: Senato autorizza processo a Salvini per caso Gregoretti, Lega esce dall'Aula

- Manca ancora l’ufficialità - i senatori che non hanno preso parte allo scrutinio potranno farlo sino al tardo pomeriggio, comunicando il voto ai loro colleghi segretari - ma l'Aula di palazzo Madama ha accolto, di fatto, la richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi di Matteo Salvini, formulata dal Tribunale dei ministri di Catania, per la vicenda della nave della Guardia costiera Gregoretti. E' stato, infatti, respinto l'ordine del giorno presentato da Forza Italia e da Fratelli d'Italia per ribaltare quanto deciso lo scorso gennaio dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato, che aveva concesso il primo via libera. Movimento cinque stelle, Partito democratico, Italia viva e Liberi e uguali hanno annunciato la loro contrarietà sull'odg, la Lega non ha partecipato alla votazione uscendo dall'emiciclo, Fd'I e FI si sono invece espressi a favore. (segue) (Rin)