Migranti: Senato autorizza processo a Salvini per caso Gregoretti, Lega esce dall'Aula (2)

- Nel suo intervento, l’ex ministro dell’Interno ha ribadito la sua posizione: "Ritengo di avere difeso la mia patria - ha affermato -. Non chiedo un premio, però se ci deve essere un processo, che ci sia. Andrò a rivendicare tutto ciò che collegialmente abbiamo fatto. Difendere i confini era mio dovere". Processo che a giudizio del leader della Lega terminerà con l'archiviazione, e che sarà comunque il momento per far chiarire ad un giudice "se sono un criminale oppure no". L'ex titolare del Viminale si è poi rivolto verso gli ex alleati dei Cinque stelle, in particolare Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, avvertendo che nel caso appunto della Gregoretti "o c'erano ed erano d'accordo o c'erano e non hanno capito, che forse è più grave". Di certo, c’è che "queste politiche sull'immigrazione condivise da Lega e M5s hanno salvato migliaia di vite. Nel periodo dei porti aperti, del buonismo, il Mediterraneo si è trasformato in un cimitero con 15 mila morti in tre anni". Guardando i banchi della maggioranza, in particolare gli esponenti del Pd, il segretario del Carroccio ha aggiunto: "Di democratico non avete niente, se non l'aggettivo nel nome del partito". (segue) (Rin)