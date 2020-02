Migranti: Senato autorizza processo a Salvini per caso Gregoretti, Lega esce dall'Aula (3)

- Polemica nella polemica l’ulteriore affondo di Salvini, secondo cui "se c’è qualcuno che oggi scappa ed è assente non è nei banchi della Lega, ma del governo. Penso che questa immagine dica tutto". Dichiarazioni che hanno provocato la reazione del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha sottolineato come la presenza dell’esecutivo non "fosse prevista". Operato, quello del presidente dell’Assemblea, criticato però dal capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci: "Ha permesso di dire a Salvini cose assolutamente inaccettabili, offensive e non corrispondenti al vero - ha rilevato il rappresentante del Pd intervenendo ad 'Un giorno da pecora', su Rai Radio 1 -. I membri del governo sono presenti, ma giustamente non siedono ai loro banchi perché questa è una decisione esclusivamente parlamentare. L'atteggiamento della Casellati nei confronti di Salvini è inaccettabile". (segue) (Rin)