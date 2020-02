Migranti: Senato autorizza processo a Salvini per caso Gregoretti, Lega esce dall'Aula (4)

- Sul versante della maggioranza, i componenti pentastellati della commissione Difesa al Senato hanno precisato: "la difesa del Paese e dei confini nazionali è una cosa seria. Salvini non si permetta di ergersi a difensore della Patria per aver sequestrato la Gregoretti. Da quale minaccia avrebbe difeso il Paese? Da una nave militare italiana? Da un pugno di naufraghi disperati? Se non fosse tragico, sarebbe comico". Secondo il capo politico reggente pentastellato Vito Crimi, "da mesi" il leader leghista "vive in uno stato confusionale, è evidente". L’esponente di Leu Pietro Grasso, nel suo intervento durante la discussione generale, ha affermato che "in gioco non c'è il futuro di un senatore, ma un principio di legalità che è alla base della nostra democrazia. I fatti, più forti della propaganda e più caparbi delle mistificazioni, ci offrono una risposta inequivocabile. Salvini forse si sentiva intoccabile visto il precedente della 'Diciotti'; forse si è lasciato inebriare dai sondaggi che lo vedevano in ascesa. Di certo - ha proseguito l’ex presidente del Senato - ha fatto quel che ha fatto, dichiarandolo orgogliosamente in quei giorni, andando consapevolmente oltre il perimetro di azioni consentite ad un ministro". (segue) (Rin)