Migranti: Senato autorizza processo a Salvini per caso Gregoretti, Lega esce dall'Aula (5)

- Le opposizioni invece si sono strette attorno a Salvini. Il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ha invitato l’Aula "a riflettere" nel merito, sostenendo che "qui non si fugge dal processo, si afferma il diritto di un uomo di governo all'azione a tutela dell'interesse nazionale. E' l'esatto contrario della fuga". E nel ripercorrere il carteggio relativo alla questione Gregoretti, ha puntualizzato che "Conte ed il governo sono stati coinvolti". A palazzo Madama c’era pure Giorgia Meloni che ha voluto così manifestare la sua solidarietà a Salvini, che "la sinistra - ha concluso la leader di Fratelli d’Italia - vorrebbe processare per aver fatto il suo lavoro, difendendo i confini italiani. Difendiamo il sacrosanto diritto di un ministro a fare quello per cui gli italiani lo hanno votato, perché senza questa libertà è finita la democrazia". (Rin)