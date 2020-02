Mantova: segnala falso caso di coronavirus, denunciato

- Il cuoco del ristorante cinese dove lavorava ha la febbre, lui chiama carabinieri e 118 affermando che si trattava di un caso di coronavirus. Ma è finito nei guai per procurato allarme. L’episodio s’è verificato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Alla mezzanotte del 6 febbraio scorso, l’uomo, un 28enne pakistano , aveva allertato i soccorsi. Ma l’arrivo dei sanitari aveva categoricamente escluso ogni forma di potenziale o possibile contagio. Il cuoco non era stato di recente in Cina e nessuno dei presenti era stato esposto al coronavirus. La notizia però si era diffusa e aveva causato una brutta pubblicità al locale. Le indagini dei carabinieri hanno portato diritti allo straniero che ora è stato denunciato per procurato allarme. (Ren)