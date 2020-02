Migranti: Giannini (Lega), solidarietà a Salvini, Pd e M5s veri sequestratori

- "Siamo ancora di più a fianco del nostro leader Matteo Salvini, al quale esprimiamo piena solidarietà, dopo il definitivo via libera al suo processo". Lo dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega. "Pd e 5 Stelle sono i veri 'sequestratori' dell'intera vicenda per aver impedito a 60 milioni di italiani di votare per un governo realmente rappresentativo. Ora vogliono far processare Salvini per sequestro di persona in merito al caso Gregoretti - aggiunge Giannini -. Saranno gli italiani presto i migliori giudici e il verdetto sarà durissimo verso quei due partiti che stanno governando contro gli interessi nazionali e solo per salvare la poltrona. Difendere i confini è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Noi non cambiamo. Andiamo dritti nella nostra strada e saremo al fianco di Matteo in tribunale insieme ad altre centinaia di migliaia di persone che la pensano come noi". (Com)