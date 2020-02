Industria: Bonomi (Assolombarda), isteria e schizofrenia fonte di forte frustrazione

- "L'isteria e la schizofrenia regolatoria che la politica ci ha consegnato con ripetuti esempi quando si parla di industria è per il sistema produttivo fonte di una forte frustrazione. Come imprese, abbiamo la certezza che la politica debba maturare tutt'altra consapevolezza rispetto a ciò che serve a una prospettiva di crescita vera e stabile. Finora non siamo stati ascoltati e i risultati, purtroppo, si vedono". Lo ha detto Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda, in occasione dell'incontro con Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico.(com)