Italia-Russia: il 19 febbraio a Roma proiezione film "Ballata di un soldato" presso Centro russo di scienza e cultura

- Il 19 febbraio alle ore 19.00, nell’ambito delle celebrazioni del 75mo anniversario della Vittoria, al Centro russo di scienza e cultura a Roma verrà proiettato il film "Ballata di un soldato" di Grigorij Chukhrai. Come riferisce un comunicato stampa, la commovente storia di guerra è diventata un cult non solo nell’Unione Sovietica, dove il film è stato visto da più di 30 milioni di persone, ma anche in tutto il mondo. Campione assoluto di premi tra i film sovietici, ha totalizzato più di 100 riconoscimenti internazionali, tra cui due premi speciali della giuria a Cannes. La pellicola è stata nominata come miglior film del 1960-1961 negli Stati Uniti, in Giappone e in Grecia, e la stampa internazionale aveva riservato un posto speciale alle fotografie dei protagonisti, i manifesti e le locandine del film. Tra i grandi sostenitori della pellicola vi erano Pier Paolo Pasolini e Liza Minnelli. Infine, nel 1962 il film è stato candidato all'Oscar alla migliore sceneggiatura originale.(Com)