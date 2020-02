Aerotrasporto: Bonomi (Assolombarda) su Air Italy, non serve più Stato in trasporto aereo

- "Non serve più Stato nel trasporto aereo. Serve uno Stato che gravi meno i vettori con imposte, come l'addizionale di circa 7 euro su ogni passeggero imbarcato, l'imposta regionale sul rumore dei velivoli, e una regolazione delle tariffe aeroportuali che non distingua più tra regimi diversi per hub ed aeroporti nazionali o regionali, che mortificano gli investimenti". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi in occasione dell'incontro con Stefano Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico a Milano. (Rem)