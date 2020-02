Erp: Figliomeni (Fd’I), Raggi e Zingaretti inadeguati, inquilini abbandonati

- “Raggi e Zingaretti, dimostrano ogni giorno di più di essere inadeguati a rivestire il ruolo di sindaco di Roma e governatore del Lazio, vista la manifesta incapacità a risolvere le problematiche quotidiane, se poi aggiungiamo che le due amministrazioni non si parlano tra di loro, il gioco è fatto”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni. “Da tempo - aggiunge - stiamo denunciando la situazione indecorosa a cui sono costretti numerosi cittadini che vivono nei complessi Erp comunali, dove sono presenti molti anziani, bambini e fasce fragili come disabili, dove tra riscaldamenti non funzionanti, infiltrazioni d’acqua, ascensori rotti, stabili fatiscenti, la situazione è gravissima. Non sono bastate le nostre reiterate note di denuncia fatte agli uffici comunali per trovare una soluzione tempestiva e ciò dimostra l’incapacità dell’amministrazione grillina a gestire queste problematiche”. (segue) (Com)