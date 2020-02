Erp: Figliomeni (Fd’I), Raggi e Zingaretti inadeguati, inquilini abbandonati (2)

- Figliomeni prosegue spiegando che “la situazione degli immobili Ater, di competenza della Regione non è migliore. Molti anziani e disabili sono costretti a vivere in una sorta di ‘arresti domiciliari’, visto che diversi palazzi sono senza ascensore e molti non sono funzionanti. Abitare negli alloggi popolari è una necessità e deve essere un obbligo morale delle amministrazioni occuparsi di far vivere dignitosamente le persone in condizioni disagiate, attraverso delle manutenzioni ordinarie e straordinarie”. Questa mattina in commissione Trasparenza è stato affrontato il tema degli alloggi Erp e delle loro assegnazioni “e quello che è stato sottolineato anche dagli uffici del Dipartimento politiche abitative - precisa Figliomeni - è che gli alloggi assegnati spesso sono fatiscenti e da ristrutturare, e che non ci sono fondi. Ribadiamo che per risolvere questa situazione di grande criticità serve un indirizzo politico preciso e oggi l’assenza in commissione dell’assessore preposto dimostra lo scarso interesse dell’amministrazione pentastellata che si dimostra come sempre inadeguata”. (Com)