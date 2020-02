Corruzione: Gubitosa (M5s) su Spazzacorrotti, non è incostituzionale, basta Fake news

- Il parlamentare del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa, afferma che "la legge Spazzacorrotti non è incostituzionale, come probabilmente ad alcuni piacerebbe" e in una nota spiega: "La Consulta ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva della norma che esclude benefici penitenziari per chi è condannato per reati contro la Pa. I giudici l'hanno applicata secondo la costante interpretazione giurisprudenziale e la Corte costituzionale adesso ha chiarito. Basta fake news". (Com)