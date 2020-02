Pomezia: Di Berardino visita scuola Largo Brodolini, studenti antidoto contro razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, ha fatto visita, questo pomeriggio, all'istituto Largo Brodolini, dove nella notte è comparsa la grave scritta di odio razziale, già cancellata dalla dirigenza scolastica. "Proprio per oggi la scuola aveva organizzato un incontro dedicato alla memoria, che giustamente è stato confermato e che ha acquistato un significato ancora più forte, una più forte presa di posizione della scuola come luogo di trasmissione e difesa dei valori e dell'identità della nostra democrazia - spiega in una nota Di Berardino -. Agli studenti ho espresso l'apprezzamento per la loro numerosa presenza e sentita partecipazione, vero antidoto al ritorno di forme di razzismo e odio. Da parte nostra, come istituzione, siamo sempre più determinati nel portare avanti nelle scuole i programmi sulla memoria. Il 5, 6 e 7 aprile saremo con 500 studenti del Lazio a Auschwitz, e in occasione del 25 aprile organizzeremo nelle scuole una notte bianca della Costituzione per parlare - conclude l'assessore - dei valori fondanti e delle grandi conquiste di libertà del nostro paese".(Com)