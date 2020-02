Migranti: Rampelli (Fd'I), per Gregoretti si processi tutto il governo, Conte in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, sostiene in una nota che "nessun ministro può intraprendere iniziative che coinvolgono il governo, in contrasto con il presidente del Consiglio che è politicamente responsabile degli atti di ogni singolo componente dell'esecutivo. A maggior ragione se si tratta di questione che attengono alla sicurezza nazionale e alla difesa dei confini. Sembra davvero curioso, quindi - prosegue il parlamentare - che a processo vada Salvini, che giustamente non si è sottratto perché rivendica le scelte politiche che ha fatto lui con tutto il governo, e non il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che aveva condiviso quella scelta co-decidendo con il suo ministro degli Interni. Come al solito - conclude Rampelli - i Cinque stelle si contraddistinguono per trasformismo e vigliaccheria". (Com)