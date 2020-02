Cultura: Almerina Bove è nuovo commissario Fondazione Ravello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel consiglio generale di indirizzo della Fondazione Ravello, convocato nella giornata di oggi e celebratosi nella sede di Viale Wagner a Ravello si è tracciato il percorso che porterà in tempi brevi al nuovo statuto dell’ente che organizza il Ravello Festival. Questa fase, come ha fatto sapere la Fondazione in una nota, verrà condotta dall’avvocato Almerina Bove, vice capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, designata stamane dallo stesso governatore, commissario straordinario della Fondazione Ravello in attuazione della Delibera di Giunta n.52 del 28 gennaio. (Ren)