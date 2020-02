Nato: Stoltenberg, Alleanza ha potenziale per fare di più

- La Nato ha il potenziale per fare di più. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, aprendo la sessione di lavoro della riunione ministeriale della Difesa. "Questa sessione si concentrerà sull'Iraq" e su ciò che la Nato può fare in più per affrontare la situazione della sicurezza in Medio Oriente e nel Nord Africa. "La Nato ha già un ruolo chiave nella lotta al terrorismo con la nostra missione di addestramento in Iraq e come membro della coalizione globale per sconfiggere l'Isis. Collaboriamo anche con altri nostri partner come Giordania e Tunisia per rafforzare la loro capacità di combattere il terrorismo. Ma la Nato ha il potenziale per fare di più", ha detto. (Beb)