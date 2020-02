Credito: Pesco-Lannutti (M5s), verifiche senza sconti su chi specula con Npl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle Daniele Pesco - presidente della commissione Bilancio di palazzo Madama -, ed Elio Lannutti - membro della commissione Finanze -, entrambi componenti della commissione bicamerale di inchiesta sulle banche, osservano in una nota congiunta che "era ora. Finalmente la Banca d'Italia ha deciso di sottoporre a ispezione l'eterogeneo mondo delle società e degli operatori finanziari, molto spesso esteri, che negli anni hanno acquistato una montagna di Npl, i famosi crediti deteriorati delle banche, puntando a lauti guadagni. L'ennesima, potenziale speculazione - aggiungono i due parlamentari - i cui rischi sono da tempo denunciati dal Movimento cinque stelle, soprattutto per le conseguenze che possono produrre nei confronti dello Stato. Emerge ora che alcuni piani di recupero crediti sono stati sovrastimati, con il concreto rischio che vengano attivate le cosiddette Gacs, ovvero le garanzie rilasciate dallo Stato sulle obbligazioni su cui poggiano 60 miliardi di cartolarizzazioni. Ci auguriamo - concludono Pesco e Lannutti - che le Autorità facciano verifiche senza sconti a chi specula ai danni dello Stato con questi meccanismi". (Com)