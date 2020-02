Famiglia: Castelli (M5s), a coppie che decidono di avere un figlio supporto con strumenti chiari ed efficaci

- Il viceministro all'Economia, Laura Castelli, scrive di essersi soffermata questa mattina sull'intervista "al sociologo e fondatore del Censis, Giuseppe de Rita, sul tema della natalità e della famiglia" e su Facebook aggiunge: "Le sue parole mi hanno colpita profondamente, perché rappresentano in modo chiaro la realtà. Condivido in larga parte il suo pensiero, in particolare quando afferma che 'le culle sempre più vuote sono il risultato di un Paese impaurito, ripiegato sul presente, incapace di pensare al futuro' e che il ceto medio teme sempre più un progressivo impoverimento e non è disposto a sostenere sacrifici personali per 'investire' sulle generazioni future. Alle paure dei giovani - osserva ancora Castelli - si aggiunge però anche un’altra verità, quella del supporto economico alle nascite, troppo a lungo affidata a strumenti confusi e, spesso, poco efficaci". (segue) (Rin)