Famiglia: Castelli (M5s), a coppie che decidono di avere un figlio supporto con strumenti chiari ed efficaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro quindi spiega: "Proprio su questo noi stiamo intervenendo con l’obiettivo preciso di assicurare alle coppie, che decidono di fare un figlio, la vicinanza e il supporto dello Stato, attraverso strumenti chiari ed efficaci. Perché, se come espresso dal sociologo, 'fare figli è ritenuto un salto nel buio', siamo consapevoli che lo Stato ha delle responsabilità in questo. Con la scorsa legge di Bilancio abbiamo avviato un percorso nuovo, inserendo e potenziando strumenti come il bonus bebè o il bonus asili nido. Ma l’obiettivo primario - continua - è quello di far partire, dal primo gennaio 2021, l’assegno unico universale per tutti i figli. Uno strumento di supporto sul quale i neo genitori possano fare affidamento". Castelli quindi conclude: "Semplificazione e più sostegno, questi i punti cardine della nostra azione di governo, affinché i cittadini possano percepire, nei fatti, il reale cambiamento". (Rin)