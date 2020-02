Ucraina: ufficio presidenziale, al momento nessun accordo su incontro Zelensky-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale non ci sono accordi per un possibile incontro fra i presidenti di Ucraina e Russia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, prima della riunione del Formato Normandia prevista nell’aprile prossimo. Lo ha affermato il direttore dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “La decisione verrà presa dal presidente. Qualora ritenesse necessario l’incontro, esso sarebbe un passo in avanti per ottenere risultati concreti ai negoziati nel Formato Normandia. Allo stato attuale, non ci sono accordi né trattative sull’argomento”, ha spiegato Yermak. (Res)