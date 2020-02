Russia-Grecia: viceministro Esteri incontra ambasciatore Nasika, focus su Libia e Siria

- Il viceministro degli Esteri e inviato presidenziale russo per il Medio Oriente e il Nord Africa, Mikhail Bogdanov, ha discusso la situazione attuale in Siria e in Libia con l’ambasciatore greco nella Federazione Russa, Aikaterini Nasika. Lo si apprende da una nota del dicastero degli Esteri di Mosca, stando alla quale il colloquio sarebbe stato organizzato su richiesta della diplomatica. “Le parti hanno avuto uno scambio di opinioni in merito alla situazione attuale in Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale, dedicando particolare attenzione agli ultimi sviluppi in Libia e in Siria”, si legge nel documento. (Rum)