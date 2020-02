Salone del Mobile: edizione 2020 dedicata alla bellezza, con 2.200 espositori e 600 giovani designer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 al 26 aprile, presso Fiera Milano Rho, si svolgerà la 59esima edizione del Salone del Mobile, con 2.200 espositori, il 25 per cento stranieri, sparsi su oltre 210mila metri quadrati di superficie. I focus di questa edizione sono bellezza ed etica. “L’edizione 2020 del Salone del Mobile.Milano confermerà il percorso etico e virtuoso intrapreso dalle imprese dell’arredamento, perché quello di cui oggi necessitiamo è un approccio etico al design in grado di sostenere la ricerca di soluzioni più possibile sostenibili in un contesto globale e una crescente attenzione alle esigenze delle nuove generazioni che, mai come ora, sono interessate al valore intrinseco di ciò che acquistano per i propri ambienti abitativi o di lavoro", ha spiegato il presidente del Salone del Mobile Claudio Luti, anticipando che alla manifestazione "si vedranno tante aziende impegnate nell’investire in prodotti e sistemi focalizzati rivolti al benessere delle persone e dell’ambiente. Uno slancio verso un futuro migliore riassunto nella parola ‘bellezza’ che, non a caso, si aggiunge al Manifesto del Salone del Mobile.Milano. La ricerca costante della bellezza, intesa come insieme di fattori, sarà la chiave di volta che consentirà al Salone del Mobile di rafforzare e consolidare la propria leadership globale nei prossimi anni e di anticipare i futuri stili di vita”, ha concluso il presidente. “Il Salone ormai è una vera e propria ‘istituzione’ e come tale ha il compito di farsi portavoce di un’idea di futuro che coniughi sviluppo, innovazione e sostenibilità: in una parola che promuova la bellezza in senso ampio", ha aggiunto il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini. (segue) (Rem)