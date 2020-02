Salone del Mobile: edizione 2020 dedicata alla bellezza, con 2.200 espositori e 600 giovani designer (2)

- "Sono già molte le aziende del settore che hanno intrapreso il cammino verso un’economia circolare e i dati lo dimostrano: il 72 per cento investe nel reimpiego di materiali riciclabili, il 44 per cento utilizza prodotti riciclati, il 67 per cento investe per una gestione corretta dei prodotti a fine vita, il 49 per cento è attento al risparmio energetico e il 37 per cento all’utilizzo di energie rinnovabili", ha spiegato Orsini, osservando che però "non basta. E proprio per questo penso sia giunto il momento di dire forte e chiaro che la sostenibilità non può camminare solo sulle gambe degli imprenditori, soprattutto se piccoli". "Alla politica e alle istituzioni chiedo di non lasciare solo chi porta il Made in Italy nel mondo: servono misure fiscali incisive e tempestive affinché le imprese siano accompagnate in una riconversione che metta al centro anche la formazione. L’Europa ha investito ingenti risorse nel Green New Deal e nel 2018 ha approvato le direttive sull’economia circolare che non abbiamo ancora recepito: non possiamo permetterci di perdere simili opportunità”, ha concluso il presidente di FederlegnoArredo. Il valore della produzione italiana della filiera legno-arredo nel 2019 è di 42,5 miliardi di euro, + 0,6 per cento rispetto al 2018. Complessivamente il macrosistema arredamento pesa 27,6 miliardi di euro e ha visto un aumento della produzione, in particolare destinata al mercato nazionale, del + 1,4 per cento, rispetto al 2018, mentre l’export si conferma stabile (dati: Centro Studi FederlegnoArredo). “La cosa positiva - ha sottolineato Orsini - è che i nostri imprenditori nel 2019 hanno investito il 3 per cento del fatturato complessivo in Ricerca e Sviluppo e al Salone vedremo nuovi prodotti con tecnologie applicate che sapranno parlare di economia circolare e di sostenibilità”. La 59esima edizione del Salone, infatti, dedicherà ampio spazio ai progressi fatti da creativi, designer, brand e aziende. (segue) (Rem)