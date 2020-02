Salone del Mobile: edizione 2020 dedicata alla bellezza, con 2.200 espositori e 600 giovani designer (3)

- “Il Salone comincia ad avere i suoi anni: ne avevo tre quando è nato e mio padre mi ci portò al mio primo Salone quando ne avevo sei”, ha raccontato alla presentazione il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Il Salone - ha aggiunto - è ultra milanese, perché ne incarna lo spirito nell’idea di apertura e internazionalità”. Sette gli eventi che si svolgeranno in contemporanea presso il quartiere Fiera Milano a Rho, aperti da martedì 21 a domenica 26 aprile dalle 9.30 alle 18.30 per gli operatori e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico: sono il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0 (suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico, Design e xLux), le biennali EuroCucina e il suo evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen), il Salone Internazionale del Bagno e infine S.Project, che si propone come uno spazio trasversale dedicato ai prodotti di design e alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni. Non mancherà poi il SaloneSatellite, la manifestazione dedicata ai giovani creativi e agli studenti delle scuole di design, giunta alla 23esima edizione, che quest’anno avrà per protagonisti 600 designer under 35, che si interrogheranno sul tema “Progettare i nostri domani”. Le nuove generazioni infatti, cresciute in un’epoca di crisi, aspirano a una produzione e a una fruizione equa, responsabile, virtuosa. Una combinazione quella tra giovani e sostenibilità che è piaciuta molto al sindaco Sala. “Quello 2020 sarà molto un Salone dei giovani e questo mi fa piacere. Poi c’è una consapevolezza che le questioni legate alla sostenibilità non le risolve la politica con direttive, ma si risolvono se tutti compartecipano a questa problematica. Dalle parole di oggi mi pare che ci sia una chiara intenzione da parte degli operatori del Salone di fare la loro parte”, ha osservato al termine della presentazione il primo cittadino. (segue) (Rem)