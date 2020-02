Salone del Mobile: edizione 2020 dedicata alla bellezza, con 2.200 espositori e 600 giovani designer (4)

- E il Salone anche quest’anno travalicherà i confini della Fiera, per arrivare in città: dal 21 aprile al 3 maggio, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, saranno proiettati dieci corti d’autore realizzati da altrettanti registi italiani, che hanno reinterpretato ciascuno secondo la propria cifra i dieci valori che compongono il Manifesto della manifestazione: impresa, qualità, progetto, sistema, giovani, comunicazione, cultura, Milano al centro, ingegno e bellezza. E torna per il 2020 anche la collaborazione tra Salone del Mobile.Milano e Fondazione Teatro alla Scala con un concerto del maestro Riccardo Chailly. La 59esima edizione si concluderà con una grande festa del design che verrà celebrata venerdì 24 aprile a Palazzo Marino sotto il segno delle grandi suggestioni che la manifestazione avrà trasmesso. Sarà un’occasione per celebrare il grande impegno produttivo e organizzativo delle aziende e di tutti quei designer e personaggi che contribuiscono a rendere Milano il luogo più interessante e attrattivo al mondo in quella settimana. “Milano - ha concluso Sala - ha molto bisogno del Salone e il Salone credo abbia bisogno di una Milano come quella che stiamo vivendo in questi anni”. (Rem)