Sudan: governo annuncia consegna di Bashir alla Cpi, ma restano dubbi su modi e tempi (3)

- Diverse aperture in tal senso erano giunte invece da parte del governo di Khartum e dal premier Abdalla Hamdok in particolare, che in occasione di una visita in Darfur nel novembre scorso aveva definito “fondata” la richiesta di estradizione da parte della popolazione locale. “Questa è una richiesta fondamentale che nessun ostacolo può fermare”, aveva detto il capo del governo. A dicembre era stata invece la volta dello stesso Burhan il quale aveva ammesso il diritto delle vittime dei crimini di guerra e delle atrocità commesse nella regione del Darfur ad ottenere giustizia dalla Cpi. “Se non siamo in grado di ottenere giustizia per il nostro popolo qui, (le vittime del Darfur) hanno il diritto di chiedere che sia fatta giustizia ovunque lo chiedano. Siamo tenuti a soddisfare le loro richieste”, ha aveva affermato. L’ex capo dello Stato, da parte sua, ha finora sempre respinto le accuse nei suoi confronti, ritenendole parte di una “cospirazione occidentale”, e si è rifiutato di riconoscere l'autorità della Corte, definita da lui stesso un “tribunale politico”. (segue) (Res)