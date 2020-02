Sudan: governo annuncia consegna di Bashir alla Cpi, ma restano dubbi su modi e tempi (4)

- A spingere per una rapida consegna di Bashir ai giudici dell’Aja sono stati oggi diversi gruppi per i diritti umani. “Le autorità sudanesi dovrebbero tradurre queste parole in azioni e trasferire immediatamente Bashir e altri individui (ricercati dalla Cpi) all’Aja”, ha affermato il segretario generale di Amnesty International, Julie Verhaar. “Omar al Bashir è ricercato dalla Cpi per omicidio, sterminio, trasferimento forzato, tortura e stupro di centinaia di migliaia di persone durante il conflitto nel Darfur. Una decisione di consegnarlo alla Corte sarebbe un gradito passo verso la giustizia per le vittime e le loro famiglie”, ha aggiunto. “Gli attacchi diffusi delle forze di sicurezza sudanesi contro i civili durante la campagna di terrore di Bashir, inclusa la pervasiva violenza sessuale come arma di guerra, hanno avuto impatti devastanti sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle loro vittime. È giunto il tempo che le vittime e le loro famiglie ricevano giustizia”, ha dichiarato in una nota l’Ong statunitense Medici per i diritti umani. (segue) (Res)