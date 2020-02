Sudan: governo annuncia consegna di Bashir alla Cpi, ma restano dubbi su modi e tempi (5)

- La decisione di consegnare Bashir alla Cpi è stata presa dal governo nell’ambito dei colloqui con i gruppi ribelli del Darfur – ripresi questa settimana a Giuba dopo alcune settimane di interruzione a causa di nuove violenze – nel tentativo di porre fine ad un conflitto scoppiato nel 2003 e che finora ha provocato la morte di almeno 300 mila persone e lo sfollamento di 2,5 milioni. Nel corso dei colloqui, secondo quanto riferito dallo stesso portavoce Taishi, le due parti hanno inoltre concordato di creare un tribunale speciale per il Darfur incaricato di indagare sui crimini commessi durante il conflitto. Il Darfur è solo una delle aree di conflitto in Sudan, oltre al Nilo Azzurro e al Nord Kordofan, dove i conflitti sono scoppiati entrambi nel 2011. Lo scorso 11 settembre il governo di Khartum e i gruppi armati ribelli hanno firmato una tabella di marcia per giungere ad un accordo di pace globale. In base al documento, le parti hanno concordato di attuare immediatamente le misure di rafforzamento della fiducia fra le parti contenute nel Documento costituzionale firmato lo scorso 17 agosto e di istituire meccanismi adeguati a tal fine. L’accordo è stato firmato nella capitale del Sud Sudan, Giuba, alla presenza del presidente sud sudanese Salva Kiir, che ha co-firmato l'accordo insieme alle parti sudanesi. (segue) (Res)