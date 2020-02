Sudan: governo annuncia consegna di Bashir alla Cpi, ma restano dubbi su modi e tempi (6)

- La dichiarazione è stata firmata dai leader del Fronte rivoluzionario sudanese (Srf) e dall’Alleanza delle forze di liberazione del Sudan (Slfa), mentre il leader del Movimento di liberazione popolare del Sudan-Nord (Splm-N), Abdel Aziz al Hilu, ha firmato lo stesso testo in un documento separato. Il documento indica inoltre l'Unione Africana, il Ciad, l'Egitto, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Kuwait, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), la Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) e l'Unione europea come partner da coinvolgere nelle fasi di pacificazione e costruzione della pace in Sudan. I colloqui di pace sono solo uno dei numerosi dossier con cui il governo di Khartum è alle prese da quando è entrato in carica, nel settembre scorso. È il caso, ad esempio, dei negoziati in corso con Washington per ottenere la revoca definitiva delle sanzioni Usa. In questo senso, è notizia dello scorso 2 febbraio che il capo del Consiglio sovrano di transizione al Burhan ha ricevuto un invito a visitare Washington nel prossimo futuro, come riferito dall’agenzia di stampa statale sudanese “Suna”, secondo cui l’invito ufficiale è stato esteso dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di una telefonata con Burhan. “Pompeo ha invitato il presidente del Consiglio sovrano a visitare gli Stati Uniti d'America per discutere le relazioni bilaterali tra i due paesi e le modalità di sviluppo”, ha affermato l'agenzia, senza precisare la data in cui la visita avverrà. “Al Burhan ha accolto con favore l'invito e ha promesso di realizzarlo a breve”, conclude la dichiarazione. (segue) (Res)